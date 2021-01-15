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Гинцбург объяснил, нужно ли переболевшим коронавирусом делать прививку

14:05
  • пятница
  • 15 января 2021

Все больше россиян получают возможность вакцинироваться от COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, нужно ли делать прививку от COVID-19 тем, кто уже переболел. Специалист посоветовал вакцинироваться и добавил, что людям с антителами может хватить одного укола.

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"Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа". И там черным по белому написано, что не надо (вакцинироваться переболевшим коронавиурсом - ред.). Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо", - объяснил Гинцбург.

Он посоветовал таким людям после первой части прививки сдать анализ на антитела, чтобы узнать их уровень. Если вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и больше, этого уже будет достаточно для защиты от заражения. Если же возможности сдать тест на антитела нет, то можно пройти курс вакцинации полностью и поставить вторую часть прививки, передает РИА Новости.

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