В Москве возбудили дело из-за 10 миллионов некачественных перчаток

Они оказались уже использованными

Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту поставки в Москву из-за рубежа 9,9 миллиона одноразовых виниловых перчаток - оказалось, что продукция не соответствует заявленному качеству.

"Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", - говорится в сообщении московской прокуратуры.

Дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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