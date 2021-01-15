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В Москве возбудили дело из-за 10 миллионов некачественных перчаток

13:00
  • пятница
  • 15 января 2021

Они оказались уже использованными

Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту поставки в Москву из-за рубежа 9,9 миллиона одноразовых виниловых перчаток - оказалось, что продукция не соответствует заявленному качеству.

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"Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", - говорится в сообщении московской прокуратуры.

Дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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