На Красной площади может появиться пункт вакцинации от COVID-19

С идеей выступил владелец ГУМа

Владелец ГУМа Михаил Куснирович предложил открыть мобильный пункт вакцинации от коронавируса в здании торгового центра. Таким образом он поддержал идею художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана ставить прививку от ковида в здании театра.

"Это именно тот случай, когда искренне хочется сказать "браво". Осознанно и решительно готов поддержать эту инициативу. В случае, если решение о создании мобильных пунктов вакцинации будет мэрией Москвы принято, ГУМ готов предоставить незамедлительно необходимые помещения для этого и сопутствующую инфраструктуру", - говорится в письме Куснировича.

Бизнесмен отметил, что коронавирус коснулся и сотрудников ГУМа, в том числе его семьи.

Ранее с идеей открыть мобильный пункт вакцинации выступил худрук "Гелико-оперы" Дмитрий Бертман. Он может разместиться в здании театра. По задумке Бертмана, привиться там смогут не только сотрудники театра и зрители, но и все москвичи.

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