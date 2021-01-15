Тодоренко объяснила, почему она не работает над отношениями

Телеведущая рассказала о своем понимании семейной жизни

Регина Тодоренко призналась, что не работает над отношениями со своим супругом Владом Топаловым. По мнению телеведущей, в семейной жизни не должно быть такого понятия.

Тодоренко призналась, что крайне негативно относится к фразе "работа над отношениями". "Складывается впечатление, что отношения — это тяжелая подневольная деятельность. В таком случае вся моя жизнь — одна сплошная работа: и так 12-14 часов в день проводишь на работе, так еще и в отношениях впахивать, а ведь за это даже не платят", - заявила она.

Ведущая заявила, что в паре партнеры должны быть друг для друга "безграничными ресурсами для развития", которые уважают друга и совместно создают семью. В таком случае брак не превращается в непосильную ношу.

"Каждый переломный момент или кризис в отношениях для нас будет всего лишь проходящим этапом, очередным трамплином, чтобы набрать высоту и нырнуть в мир зрелого партнерства. Может быть, я ошибаюсь, нашему браку всего лишь 3 года, и во многом наши мнения расходятся, но обоюдное желание каждый день создавать любовь движет нами", - добавила Тодоренко.

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