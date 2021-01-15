В МЧС подсчитали количество пожаров в России за год

Оно снизилось по сравнению с 2019-м

Как сообщил заместитель главы МЧС и главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Анатолий Супруновский, за год число пожаров в России снизилось.

"В 2020 году зарегистрировано 439100 пожаров, что на 6,9% меньше, чем в 2019 году. В них погибли 8262 человека, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Среди погибших 355 несовершеннолетних - на 12,6% меньше, чем в 2019 году", - цитирует Супруновского ТАСС.

Он добавил, что пострадали в общей сложности 8,5 тысяч человек.

Больше всего возгораний, по данным МЧС, произошло на открытых территориях. Вторую позицию в этом антирейтинге заняли многоквартирные дома, третью - дома частные.

Ущерб от пожаров за год оценивают в 19,4 миллиарда рублей. Среди самых частых причин ЧП - короткие замыкания и неосторожное обращение с огнем (сюда же относится курение).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"