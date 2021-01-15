В России отменили ЕГЭ базового уровня по математике

Школьникам, не планирующим поступать в вузы, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен

С понедельника очные занятия в школах возобновятся во всех регионах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Исключение - десять учебных заведений, которые останутся на карантине из-за коронавируса. Также министр опроверг сообщения из соцсетей о полном переходе на дистанционное обучение, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Сергей Кравцов сообщил, что Единый государственный экзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет. Он рассказал, что одиннадцатиклассникам, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Он запланирован на конец мая.

"Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет", - сообщил Кравцов.

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