Онлайн-экскурсия и тренинг в парке: как активно и с пользой провести выходные в Москве

В Аптекарском огороде покажут редкую орхидею, а в Центре фотографии имени братьев Люмьер - сразу две выставки

Вечером в пятницу в Аптекарском огороде состоится концерт. Повод есть – там, несмотря на трескучие морозы за окном, расцвела редкая орхидея. Полюбоваться на необычное тропическое растение можно будет под живую музыку. Впрочем, впереди - два дня выходных и у Москвы есть много идей, как провести время активно и с пользой.

Чем крепче мороз, тем ровнее лыжня. В столичных парках стуже не нарадуются.

- Дышится легко. Прям великолепно! - Я хожу 4,5 часа!

Кто ходит, а кто – танцует. Инструктор Юля из Воронцовского парка шлёт онлайн-привет всем, кто мечтает растопить лёд собственным дыханием. После таких упражнений физическим данным и морозоустойчивости могут позавидовать даже братья наши меньшие.

В Московском зоопарке каждый день – праздник. Манулы и песцы распаковывают подарки, морские котики нежатся в лучах славы. Столичный зоопарк получил знак Всемирного совета по туризму, став членом проекта по соблюдению требований и рекомендаций ВОЗ. Социальная дистанция, дезинфекция, безопасность на все 100. Обитатели довольны. Самое время отведать хвою. И винторогим козлам, и их соседям.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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