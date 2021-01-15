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Онлайн-экскурсия и тренинг в парке: как активно и с пользой провести выходные в Москве

15:20
  • пятница
  • 15 января 2021

В Аптекарском огороде покажут редкую орхидею, а в Центре фотографии имени братьев Люмьер - сразу две выставки

Вечером в пятницу в Аптекарском огороде состоится концерт. Повод есть – там, несмотря на трескучие морозы за окном, расцвела редкая орхидея. Полюбоваться на необычное тропическое растение можно будет под живую музыку. Впрочем, впереди - два дня выходных и у Москвы есть много идей, как провести время активно и с пользой.

Чем крепче мороз, тем ровнее лыжня. В столичных парках стуже не нарадуются.

- Дышится легко. Прям великолепно!

- Я хожу 4,5 часа!

Кто ходит, а кто – танцует.  Инструктор Юля из Воронцовского парка шлёт онлайн-привет всем, кто мечтает растопить лёд собственным дыханием. После таких упражнений физическим данным и морозоустойчивости могут позавидовать даже братья наши меньшие.

В Московском зоопарке каждый день – праздник. Манулы и песцы распаковывают подарки, морские котики нежатся в лучах славы. Столичный зоопарк  получил знак Всемирного совета по туризму, став членом проекта по соблюдению требований и рекомендаций ВОЗ. Социальная дистанция, дезинфекция, безопасность на все 100. Обитатели  довольны. Самое время  отведать хвою. И винторогим козлам, и их соседям.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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