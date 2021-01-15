Как сотрудники "Лосиного острова" помогают животным пережить зиму

В большой опасности находятся перелетные птицы, которые не отправились на юг

В парке "Лосиный остров" помогают животным пережить суровую московскую зиму. Ведь от русских холодов, похоже, отвыкли не только столичные жители, но и обитатели городских заповедников. Вот и приходится зоологам одних животных подкармливать, другим - ещё и приют давать.

Каждое утро этот грузовик наматывает десятки километров по подмосковным лесам. Сегодня лосей, оленей и кабанов подкармливают кукурузой. Еще в меню полевой кухни - пшеница, морковь, картошка, сено. Летом увидеть диких зверей в парке практически невозможно. Зимой же они выходят к человеку.

Целое стадо диких оленей. Животные очень пугливые, поэтому даже говорить надо вполголоса. Они вышли из леса, потому что прекрасно знают: здесь находится площадка с кормом. Всего на территории парка сделали несколько десятков таких солонцов.

Солонец – потому что в каждой кормушке обязательно лежит пара крупных кусков гималайской соли. По сравнению с обычной пищевой в ней больше микроэлементов, и для лосей она полезней. Лоси и кабаны – традиционные для этой местности животные, поэтому могут добывать здесь себе корм. Пятнистый олень снежной зимой беспомощен.

"Родина его – юго-западная Азия: Вьетнам, Китай, Япония, Тайвань, то они зимой не могут сами прокормиться. Не приспособлены они изначально к снежному покрову", - сказала экскурсовод национального парка "Лосиный остров" Александра Желудкова.

Одна из задач сотрудников парка - сохранить популяции животных, поэтому зверей пересчитывают два раза в год. Как и птиц. Зимой здесь обитает несколько десятков видов пернатых. Прокормиться для них несложно. Самая большая опасность подкарауливает перелетных птиц, которые не отправились на юг.

Так, этой осенью лебеди по пути в теплые края задержались в парке из-за теплой погоды. Резкое похолодание лишило птиц открытой воды и корма. Сотрудники парка не дали пернатым погибнуть. Стая благополучно улетела, но орнитологи готовы были помочь и оставшимся.

"Мы связываемся с организациями, которые занимаются передержкой птиц. Или мы можем даже обойтись без этого, если перевезем их в место, где вода более открытая", - сообщила научный сотрудник национального парка "Лосиный остров" Александр Солоха.

Увидеть и покормить практических уже ручных лосей, лам и оленей приезжают школьники – здесь есть вольеры для животных. Гулять по остальной территории "Лосиного острова" можно только в сопровождении сотрудников парка. Нарушителям – штраф до четырех тысяч рублей. Покой зверей охраняют инспекторы.

"Беспокойство диких животных приводит к тому, что они покидают сувой естественный ареал обитания и выходят ближе к людям в городскую среду", - объяснил старший госинспектор национального парка "Лосиный остров" Георгий Бусурин.

Именно так лоси оказываются на окраинах столицы. Поэтому главная задача парка – оставить этот уголок дикой природы нетронутым.

Иван Колесников, Андрей Лисиченко, Виктор Мальцев, Алексей Уваров, Павел Шабрин. "ТВ Центр".

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