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В московской квартире прописали 167 тыс. мигрантов

15:04
  • пятница
  • 15 января 2021

Организатор преступной схемы скрылся

В Москве перед судом предстанут семь участников преступной группы, которые обвиняются в организации незаконного пребывания на территории России 167 тысяч иностранцев.

Приезжих ставили на учет в одном помещении на проспекте 40 лет Октября. Свой бизнес преступники вели с сентября 2018 и за услуги получали от двух с половиной до пяти тысяч рублей, передает "ТВ Центр".

По версии следствия, принимающей стороной выступали как коммерческие организации, так и индивидуальные предприниматели. Ложные сведения отправляли в МВД в электронной форме. По самым грубым подсчетам, мошенники заработали свыше 400 миллионов рублей. Прокуратура завела сразу три уголовных дела. Расследование продолжается.

"С двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых они изобличили иных соучастников преступления, дали подробные показания о преступной деятельности должностного лица, впоследствии привлеченного к уголовной ответственности, в том числе за получение взятки. Организатор преступной схемы от органов предварительного расследования скрылся, в настоящее время осуществляется его розыск", - сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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