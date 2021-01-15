В Москве откроют выездные пункты вакцинации от коронавируса

Первый откроется в воскресенье в ГУМе

В Москве заработают выездные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Первый такой пункт откроется уже в это воскресенье в ГУМе, а со среды точки начнут работать во флагманском офисе "Мои документы" в центральном округе, "Геликон-опере", фудмолле "Депо" и нескольких других торговых центрах. Горожане, проживающие рядом, получат SMS-сообщения с информацией о том, где именно находится новый пункт, передает "ТВ Центр".

В столице от коронавируса уже вакцинировались почти 140 тысяч человек. Об этом накануне сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города уточнил, что большая часть из них - это люди старшего поколения.

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