Крещение 2021: список мест для купаний в Москве

Всего будет открыто 52 площадки
В Москве для крещенских купаний подготовили 52 специальные площадки. Они будут оборудованы безопасными подходами и спусками, раздевалками и туалетами.
Площадки будут открыты для купаний до 18:00 19 января. Ниже представлен полный список мест, доступных для крещенских купаний:
САО
- Акватория Химкинского водохранилища у водного стадиона "Динамо", Ленинградское шоссе, владение 43А.
- Головинские пруды, 1-й Лихачевский переулок, д.6-8.
- Зона пляжа "Левобережный" напротив ПСС МЧС, Прибрежный проезд, вл.7.
- Тимирязевские пруды, ул.Большая Академическая, вл.38.
СВАО
- Дворцовый пруд, улЛ-я Останкинская, д.7, стрЛ.
ВАО
- Озеро Святое, ул.Оранжерейная, д.18.
- Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.9.
- Купель "Вернисаж в Измайлово", Измайловское ш., 73Ж.
- Нижний Майский пруд (Олений пруд №5), ПКиО "Сокольники".
- Озеро Белое, ул.Заозерная, 2-6.
ЮВАО
- Нижний Люблинский пруд, ул.Шкулева, д.2.
- Шибаевский пруд, ул.Заречье вл.14.
ЮАО
- Верхний Царицынский пруд, ул.Дольская, д.1.
- Пруд "Бекет", Загородное ш., вл.2.
- Пруды "Борисовские", ул.Борисовские пруды, вл.2.
ЮЗАО
- Пруд "Зеленка", Нахимовский пр-т, вл.8.
- Большой Воронцовский пруд, ул.Воронцовские пруды, д.З.
- Зона отдыха "Тропарево", ул.Академика Виноградова, д.12.
- Черневский пруд (верхний), Черневская ул., стр.1.
- Пруд № 4 на территории санатория "Узкое" РАН, Профсоюзная ул., Д.123Б.
ЗАО
- р.Москва, Филевская пойма (купель).
- Большая Филевская, д.40А (ГАУК ПКиО "Фили").
- р.Москва в поселке Рублево у Храма Иконы Божьей Матери "Неувядаемый свет".
- Мещерский пруд, ул.Воскресенская, д.За (купель).
СЗАО
- Ландшафтный парк Митино, ул.Барышиха, вл.4.
- Каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4 (ПИП "Покровское-Стрешнево"),
- ул.Свободы, д.56 (ПКиО "Северное Тушино").
- Строгинская пойма, ул.Твардовского, вл.16, корп.З.
- Кировская пойма, напротив дома по адресу: ул.Исаковского, вл.2.
- Малое бездонное озеро, ул.Таманская, д.91.
- 1Авиационная ул., д.79-1 "Яхт-порт "Алые паруса".
ЗелАО
- Зона отдыха "Черное озеро".
- Зона отдыха озеро "Школьное".
ТиНАО
- п.Внуковское, пос.ДСК Мичуринец, ул.Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божьей Матери Казанской.
- п.Вороновское, с.Покровское, купель на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
- п.Вороновское, с.Богоявление, Храм Богоявления Господня (купель).
- п.Десеновское, вблизи дер.Евсеево, Святой источник, часовня, купель блаженной Ксении Петербургской.
- п.Кленовское, дер.Товарищево, д.9А, территория храма Казанской иконы Божьей Матери (купель).
- п.Кленовское, дер.Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской.
- п.Краснопахорское, с.Былово, пруд возле храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех.
- п.Марушкинское, дер.Марушкино, Народный парк "Ручеек" (купель).
- п.Марушкинское, дер.Большое Свинорье, Храм Спаса нерукотворного образа (купель).
- п.Михайлово-Ярцевское, пос.Шишкин Лес, стр.43, Храм Новомученников Подольских в Шишкином Лесу (купель).
- п.Михайлово-Ярцевское, пос. д/о Плесково, на территории ООО "Новое строительство", Православная школа-пансион "Плесково" (купель).
- п.Московский, пос.Ульяновского лесопарка, ООО "Глория", напротив Храма- часовни иконы Божьей Матери "Неувядаемый цвет" (купель).
- п.Мосрентген, д.1, пос. завода Мосрентген, вблизи д.1.
- п.Первомайское, дер.Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской.
- п.Роговское, дер.Васюнино, д.88, купель Храма Святой Троицы.
- г.о.Троицк, ул.Заречная, Зона отдыха Заречье, МУ СП "Рыболовно — спортивная база".
- п.Филимонковское, дер.Кнутово, купель.
- п.Щаповское, с.Ознобишино, купель вблизи Храма Святой Троицы.
- п.Сосенское, пос.Коммунарка, Храм Преображения Господня (купель).
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