Крещение 2021: список мест для купаний в Москве

Всего будет открыто 52 площадки

В Москве для крещенских купаний подготовили 52 специальные площадки. Они будут оборудованы безопасными подходами и спусками, раздевалками и туалетами.

Площадки будут открыты для купаний до 18:00 19 января. Ниже представлен полный список мест, доступных для крещенских купаний:

САО

Акватория Химкинского водохранилища у водного стадиона "Динамо", Ленинградское шоссе, владение 43А. Головинские пруды, 1-й Лихачевский переулок, д.6-8. Зона пляжа "Левобережный" напротив ПСС МЧС, Прибрежный проезд, вл.7. Тимирязевские пруды, ул.Большая Академическая, вл.38.

СВАО

Дворцовый пруд, улЛ-я Останкинская, д.7, стрЛ.

ВАО

Озеро Святое, ул.Оранжерейная, д.18. Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д.9. Купель "Вернисаж в Измайлово", Измайловское ш., 73Ж. Нижний Майский пруд (Олений пруд №5), ПКиО "Сокольники". Озеро Белое, ул.Заозерная, 2-6.

ЮВАО

Нижний Люблинский пруд, ул.Шкулева, д.2. Шибаевский пруд, ул.Заречье вл.14.

ЮАО

Верхний Царицынский пруд, ул.Дольская, д.1. Пруд "Бекет", Загородное ш., вл.2. Пруды "Борисовские", ул.Борисовские пруды, вл.2.

ЮЗАО

Пруд "Зеленка", Нахимовский пр-т, вл.8. Большой Воронцовский пруд, ул.Воронцовские пруды, д.З. Зона отдыха "Тропарево", ул.Академика Виноградова, д.12. Черневский пруд (верхний), Черневская ул., стр.1. Пруд № 4 на территории санатория "Узкое" РАН, Профсоюзная ул., Д.123Б.

ЗАО

р.Москва, Филевская пойма (купель). Большая Филевская, д.40А (ГАУК ПКиО "Фили"). р.Москва в поселке Рублево у Храма Иконы Божьей Матери "Неувядаемый свет". Мещерский пруд, ул.Воскресенская, д.За (купель).

СЗАО

Ландшафтный парк Митино, ул.Барышиха, вл.4. Каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4 (ПИП "Покровское-Стрешнево"), ул.Свободы, д.56 (ПКиО "Северное Тушино"). Строгинская пойма, ул.Твардовского, вл.16, корп.З. Кировская пойма, напротив дома по адресу: ул.Исаковского, вл.2. Малое бездонное озеро, ул.Таманская, д.91. 1Авиационная ул., д.79-1 "Яхт-порт "Алые паруса".

ЗелАО

Зона отдыха "Черное озеро". Зона отдыха озеро "Школьное".

ТиНАО

п.Внуковское, пос.ДСК Мичуринец, ул.Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божьей Матери Казанской. п.Вороновское, с.Покровское, купель на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы. п.Вороновское, с.Богоявление, Храм Богоявления Господня (купель). п.Десеновское, вблизи дер.Евсеево, Святой источник, часовня, купель блаженной Ксении Петербургской. п.Кленовское, дер.Товарищево, д.9А, территория храма Казанской иконы Божьей Матери (купель). п.Кленовское, дер.Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской. п.Краснопахорское, с.Былово, пруд возле храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех. п.Марушкинское, дер.Марушкино, Народный парк "Ручеек" (купель). п.Марушкинское, дер.Большое Свинорье, Храм Спаса нерукотворного образа (купель). п.Михайлово-Ярцевское, пос.Шишкин Лес, стр.43, Храм Новомученников Подольских в Шишкином Лесу (купель). п.Михайлово-Ярцевское, пос. д/о Плесково, на территории ООО "Новое строительство", Православная школа-пансион "Плесково" (купель). п.Московский, пос.Ульяновского лесопарка, ООО "Глория", напротив Храма- часовни иконы Божьей Матери "Неувядаемый цвет" (купель). п.Мосрентген, д.1, пос. завода Мосрентген, вблизи д.1. п.Первомайское, дер.Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской. п.Роговское, дер.Васюнино, д.88, купель Храма Святой Троицы. г.о.Троицк, ул.Заречная, Зона отдыха Заречье, МУ СП "Рыболовно — спортивная база". п.Филимонковское, дер.Кнутово, купель. п.Щаповское, с.Ознобишино, купель вблизи Храма Святой Троицы. п.Сосенское, пос.Коммунарка, Храм Преображения Господня (купель).

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