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Глава Минздрава призвал сделавших прививку носить маски

13:52
  • пятница
  • 15 января 2021

Вакцинированный человек все еще может передавать инфекцию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привившиеся от коронавируса россияне все равно должны носить маски.

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"Прошедшие вакцинацию должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", - приводит слова главы Минздрава РИА "Новости".

Мурашко добавил, что в абсолютном большинстве случаев вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания. Вместе с тем вакцинированный все еще может передавать инфекцию.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третью вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России в ближайшие дни. Прежде Минздроав разрешил использование двух вакцин - "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще один препарат готовит Федеральный научный центр имени Чумакова.

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