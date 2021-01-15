Глава Минздрава призвал сделавших прививку носить маски

Вакцинированный человек все еще может передавать инфекцию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что привившиеся от коронавируса россияне все равно должны носить маски.

"Прошедшие вакцинацию должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", - приводит слова главы Минздрава РИА "Новости".

Мурашко добавил, что в абсолютном большинстве случаев вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания. Вместе с тем вакцинированный все еще может передавать инфекцию.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третью вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России в ближайшие дни. Прежде Минздроав разрешил использование двух вакцин - "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще один препарат готовит Федеральный научный центр имени Чумакова.

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