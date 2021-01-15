Снег в Москве убирают 60 тысяч человек

С городских улиц уже вывезли почти 240 тысяч кубометров снега

Четверть месячной нормы осадков выпало в Москве накануне. Сильный снегопад в столице ожидается и в ближайшие выходные. С городских улиц уже вывезли почти 240 тысяч кубометров снега, передает "ТВ Центр".

Всего работают более 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и 10 тысяч единиц спецтехники. Очищают улицы, дороги, тротуары, дворы и детские площадки. Снег везут на специальные пункты. В эти дни они работают в усиленном и круглосуточном режиме.

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