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Снег в Москве убирают 60 тысяч человек

14:59
  • пятница
  • 15 января 2021

С городских улиц уже вывезли почти 240 тысяч кубометров снега

Четверть месячной нормы осадков выпало в Москве накануне. Сильный снегопад в  столице ожидается и в ближайшие выходные. С городских улиц уже вывезли почти 240 тысяч кубометров снега, передает "ТВ Центр".

Всего работают более 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и 10 тысяч единиц спецтехники. Очищают улицы, дороги, тротуары, дворы и детские площадки. Снег везут на специальные пункты. В эти дни они работают в усиленном и круглосуточном режиме.

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