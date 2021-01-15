Полиция нашла в квартире москвича 15 пистолетов и боеприпасы

Мужчина утверждает, что арсенал достался ему по наследству

В Хорошёвском районе Москвы полицейские задержали мужчину, у которого незаконно хранилось огнестрельное оружие.

В ходе обыска на квартире 62-летнего москвича были изъяты 15 пистолетов и боеприпасы к ним, передает "ТВ Центр". Экспертиза уже показала, что один из обнаруженных экземпляров - короткоствольный "Маузер" образца конца XIX века.

Подозреваемый утверждает, что вся коллекция досталась ему по наследству от матери. Возбуждено уголовное дело.

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