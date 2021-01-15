В МЧС напомнили о правилах безопасности при использовании обогревателей

Небезопасно оставлять обогреватели без присмотра и сушить на них вещи

Зимой возрастает количество пожаров. И дело не в мангалах или курении, а в обогревателях. Многие горожане, которые из-за пандемии живут на дачах, часто поддерживают тепло в домах с помощью электроприборов.

МЧС напоминает, что перед тем, как технику подключить, необходимо проверить её исправность. Нельзя устанавливать приборы рядом с каминами, печами и легковоспламеняющимися предметами. Небезопасно оставлять обогреватели без присмотра и сушить на них вещи. Кроме того, нагрузка на сеть возрастает - и это может привести к возгоранию, передает "ТВ Центр".

"От обогревателя, который имеет принцип обогрева "спираль", должно быть определенное пространство не менее полуметра, и никаких сгораемых приборов, ни в коем случаем не шерстяные одеяла или какой-то мех. Нельзя закрывать отверстия, которые используются для притока воздуха, также сюда не должны попадать никакие сгораемые частицы. Самое главное не допускайте перегрева элементов обогревателя и соприкосновения их с горючим пространством", - заявил начальник управления юго-западного административного округа Главного управления МЧС России по Москве Дмитрий Крикуненко.

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