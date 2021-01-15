Депутат МГД Артемьев: Роботизация городских услуг станет обычным явлением для москвичей

Появление роботов в качестве консультантов в МФЦ - это серьезный прорыв

Со временем роботизация охватит все больше сервисных и городских услуг и станет обычным явлением для жителей Москвы, заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

Депутат отметил, что появление роботов в качестве консультантов в МФЦ - это серьезный прорыв. Кроме своих прямых "должностных обязанностей" и помощи посетителям они отвечают и за популяризацию этого технологического направления, привлекают внимание молодого поколения к перспективным специальностям как в точных, так и в гуманитарных науках.

"Роботизация станет привычным явлением и охватит все больше сервисных и городских услуг, что потребует значительного количества специалистов в этой сфере", - считает парламентарий.

По словам Артемьева, люди давно научились автоматизировать процессы там, где задачи однотипные, очень давно. Но в сферах, где требуется многофункциональность, универсальность, разработчики всегда обращаются к образу и подобию человека.

"Это требует значительных усилий как от инженеров, программистов, так и от представителей гуманитарного направления: такие машины создаются при участии специалистов из сферы психологии, социологии, лингвистики. От роботов, похожих на людей, ждут и важных человеческих качеств - способности к адаптации, самообучению, то есть - к искусственному интеллекту, и эти передовые технологии будут использоваться в городском секторе все чаще", - объяснил он.

На сегодняшний день в столице уделяют большое внимание внедрению искусственного интеллекта в обыденную жизнь. Современные технологии используются, например, в организации дорожного движения или при чтении снимков и диагностике заболеваний. При этом место для нововведений есть во многих сферах жизни города, считает депутат.

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