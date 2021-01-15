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В Германии сделают тюрьму для нарушителей карантина

14:05
  • пятница
  • 15 января 2021

Туда будут отправлять рецидивистов

В немецкой федеральной земле Саксония появится учреждение для принудительного размещения нарушителей коронавирусного карантина, передает РИА "Новости" со ссылкой на газету Bild.

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Уточняется, что планируют переоборудовать построенный в 2017 году центр первичного приема беженцев в Дрездене. Изначально министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей в психиатрические лечебницы, но от этих планов пришлось отказаться.

Территорию учреждения обещают обнести забором. Наблюдение будут вести сотрудники правоохранительных органов.

Как отметили в министерстве по социальной защите, размещать там будут тех, кто нарушил карантин в третий раз. При первом случае ограничиваются внушением, при втором - штрафом. В Германии число выявленных случаев COVID-19 составляет 2 000 958.

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