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Стало известно место похорон Бориса Грачевского

14:08
  • пятница
  • 15 января 2021

Худрук "Ералаша" умер на 72-м году жизни

Режиссер Борис Грачевский, скончавшийся от коронавируса 14 января, будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
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"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", - рассказал источник агентства РИА Новости.

Борис Грачевский скончался вечером в четверг, 14 января, в одной из московских клиник. Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, врачам несколько раз пришлось вводить его в искусственную кому.

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