В Москве пункты вакцинации от COVID-19 откроются в торговых центрах

Выездные пункты вакцинации заработают с 20 января

В столичных торговых центрах с 20 января заработают шесть выездных пунктов вакцинации от COVID-19, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Предполагается, что таким образом больше людей смогут сделать прививку.

Ракова объяснила, что пункты вакцинации будут оборудованы в популярных общественных местах, среди которых флагманский офис "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, "Геликон-Опере", фудмолле "ДЕПО", торговых центрах "Океания" и "Город".

"Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат смс-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, с коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат", - отметила Ракова.

Она добавила, что По ее словам, в ТЦ "Океания" и "Город" вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля заработают прививочные пункты в ТЦ "Саларис" и "К-153", а с 3 по 9 февраля — в ТЦ "COLUMBUS" и "Калейдоскоп". Спустя три недели врачи вернутся на то же место, чтобы москвичи могли сделать вторую прививку в том же пункте вакцинации, в котором делали первую.

Вакцинацию можно сделать бесплатно, процедура займет порядка 40 минут, из которых 10-15 минут уйдет на медосмотр и прививку, а остальное время – на поствакцинальный осмотр. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМC, если он есть. Желающим сделать прививку не понадобится справка с места работы, достаточно назвать отрасль, передает РИА Новости.

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