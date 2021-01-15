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Россия выходит из Договора по открытому небу

14:29
  • пятница
  • 15 января 2021

Ранее из него вышли США

Министерство иностранных дел России распространило сообщение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небу.

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"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там также отмечено, что уведомление о завершении упомянутых процедур будет направлено депозитариям.

Договор по открытому небу действует с 2002 года. Странам-участницам позволяется собирать информацию о вооруженных силах друг друга. До последнего времени участниками договора были 34 государства. В конце мая из него вышли Соединенные Штаты. Причиной такого шага президент США Дональд Трамп назвал неоднократные нарушения со стороны России. В Москве отвергли эти обвинения. Штаты завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу 22 ноября.

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