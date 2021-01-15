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Стало известно, как будет выглядеть бейдж привитого от COVID-19

15:40
  • пятница
  • 15 января 2021

Нововведение придумали на Сахалине

На Сахалине показали макет бейджа для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции. Ранее власти региона пообещали, что привитые граждане смогут не носить защитные маски – вместо этого они получат особые отличительные знаки.
После прививки от COVID-19 жителям Сахалина разрешат не носить маски

Бейдж, освобождающий от ношения маски, будет выполнен из пластика и покрашен в зеленый цвет. На прямоугольнике размером 70х100 миллиметров будет указана дата вакцинации, а также фамилия, имя и отчество привитого человека. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.

Выдавать спецзнаки начнут уже на будущей неделе. Получить их смогут только те, кто сделал второй укол. Массовая вакцинация на островах начнётся в субботу после того, как в область поступит крупная партия вакцины - 9100 доз, передает РИА Новости.

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