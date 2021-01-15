Стало известно, как будет выглядеть бейдж привитого от COVID-19

Нововведение придумали на Сахалине

На Сахалине показали макет бейджа для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции. Ранее власти региона пообещали, что привитые граждане смогут не носить защитные маски – вместо этого они получат особые отличительные знаки.

Бейдж, освобождающий от ношения маски, будет выполнен из пластика и покрашен в зеленый цвет. На прямоугольнике размером 70х100 миллиметров будет указана дата вакцинации, а также фамилия, имя и отчество привитого человека. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.

Выдавать спецзнаки начнут уже на будущей неделе. Получить их смогут только те, кто сделал второй укол. Массовая вакцинация на островах начнётся в субботу после того, как в область поступит крупная партия вакцины - 9100 доз, передает РИА Новости.

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