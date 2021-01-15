Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи по Карабаху

На совещании также обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России

Итоги трёхсторонних переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе стали одной из главных тем совещания постоянных членов Совета безопасности России. Его провёл Владимир Путин по видеосвязи из Ново-Огарёва.

"Обсуждались также актуальные вопросы внутренней и внешней политики Российского государства", - сообщила пресс-служба Кремля.

На заседании присутствовали спикеры обеих палат парламента, министры внутренних и иностранных дел, руководители силовых ведомств.

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