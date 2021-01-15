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Определился глава жюри Венецианского кинофестиваля

15:27
  • пятница
  • 15 января 2021

Смотр пройдет с 1 по 11 сентября

Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, который запланирован на период с 1 по 11 сентября, возглавит южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, пишет "Интерфакс" со ссылкой на организаторов смотра.

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Сам Пон Чжун Хо назвал большой честью для себя возглавить жюри в Венеции, имеющей долгую и разнообразную историю. По словам режиссера, он уже "полон искренней надежды и волнения".

Пон Чжун Хо является четырехкратным лауреатом премии Оскар (все статуэтки получил за фильм "Паразиты"), также на его счету Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля ("Паразиты"), приз Азиатской киноакадемии за лучший сценарий ("Мать") и Серебряная раковина в Сан-Себастьяне ("Воспоминания об убийстве"). Среди других значимых работ режиссера - "Сквозь снег", "Окча" и "Токио!"

Венецианский кинофестиваль - старейший киносмотр в мире. Проходит он на острове Лидо.

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