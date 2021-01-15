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Умер актер Александр Воробьев

15:20
  • пятница
  • 15 января 2021

Он исполнил роли в ряде известных фильмов

В возрасте 58 лет скончался заслуженный артист России, актер Московского театра Олега Табакова Александр Воробьев. Об этом в пятницу сообщили в самом театре.

"В результате продолжительной болезни мы потеряли нашего прекрасного, любимого актера, который в театре работает давно и играл во многих спектаклях", - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра Олега Табакова.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Александр Воробьев начал работать в Московском театре Олега Табакова в 1989 году. Он также активно снимался в кино, в частности, исполнил роли в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение" и "Адмиралъ".

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Актер Александр Воробьев
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