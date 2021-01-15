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Депутат МГД Орлов: Строительство метро и реконструкция МЦД в 2021 году продолжатся рекордными темпами

15:38
  • пятница
  • 15 января 2021

До 2024 года в Москве планируется построить около 58 км линий метро и 25 станций

Строительство метро в Москве и реконструкция МЦД в наступившем году продолжится рекордными темпами, заявил зампред Мосгордумы Степан Орлов.
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Депутат выразил мнение, что для такого крупного мегаполиса, как российская столица, важнейшей составляющей решения комплексной транспортной задачи является развитие системы скоростного общественного транспорта.

"Надежный и комфортный доступ к быстрым перевозкам в любую точку города с 12-миллионным населением - это самый действенный аргумент, способный в корне изменить сценарии мобильности москвичей. Например, значительно сократить число ежедневных поездок на личных автомобилях. А, значит, снизить напряженность транспортного потока, оздоровить атмосферу столицы. Именно поэтому строительство метрополитена и других линий внеуличного железнодорожного транспорта для Москвы задача первоочередной важности", - отметил Орлов.

За период с 2021 по 2024 годы в Москве будут построены порядка 58 км линий метро с 25 новыми станциями. Планируется ежегодно открывать по 8-9 станций метрополитена, а к 2023 году полностью откроется Большая кольцевая линия - крупнейший проект в истории Московского метрополитена (70 км путей, 31 станция). Строятся и новые радиусы, самые важные из них - Троицкая линия и Рублево-Архангельская линия, выходящая на западе за МКАД. Ее прокладка ведется совместно с Московской областью.

"Сейчас идет создание единого мощного транспортного каркаса столичного региона, который должен радикально решить все застарелые транспортные проблемы Москвы и Подмосковья. Строительство идет, без преувеличения, рекордными, невиданными даже в советские годы темпами: так, по городу в настоящий момент работает более 30 огромных проходческих щитов. Это задача исторического масштаба - москвичи на протяжении еще многих поколений будут пользоваться созданной нами инфраструктурой и, надеюсь, вспоминать нас с благодарностью", - резюмировал Орлов.

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