Депутат МГД Орлов: Строительство метро и реконструкция МЦД в 2021 году продолжатся рекордными темпами

До 2024 года в Москве планируется построить около 58 км линий метро и 25 станций

Строительство метро в Москве и реконструкция МЦД в наступившем году продолжится рекордными темпами, заявил зампред Мосгордумы Степан Орлов.

Депутат выразил мнение, что для такого крупного мегаполиса, как российская столица, важнейшей составляющей решения комплексной транспортной задачи является развитие системы скоростного общественного транспорта.

"Надежный и комфортный доступ к быстрым перевозкам в любую точку города с 12-миллионным населением - это самый действенный аргумент, способный в корне изменить сценарии мобильности москвичей. Например, значительно сократить число ежедневных поездок на личных автомобилях. А, значит, снизить напряженность транспортного потока, оздоровить атмосферу столицы. Именно поэтому строительство метрополитена и других линий внеуличного железнодорожного транспорта для Москвы задача первоочередной важности", - отметил Орлов.

За период с 2021 по 2024 годы в Москве будут построены порядка 58 км линий метро с 25 новыми станциями. Планируется ежегодно открывать по 8-9 станций метрополитена, а к 2023 году полностью откроется Большая кольцевая линия - крупнейший проект в истории Московского метрополитена (70 км путей, 31 станция). Строятся и новые радиусы, самые важные из них - Троицкая линия и Рублево-Архангельская линия, выходящая на западе за МКАД. Ее прокладка ведется совместно с Московской областью.

"Сейчас идет создание единого мощного транспортного каркаса столичного региона, который должен радикально решить все застарелые транспортные проблемы Москвы и Подмосковья. Строительство идет, без преувеличения, рекордными, невиданными даже в советские годы темпами: так, по городу в настоящий момент работает более 30 огромных проходческих щитов. Это задача исторического масштаба - москвичи на протяжении еще многих поколений будут пользоваться созданной нами инфраструктурой и, надеюсь, вспоминать нас с благодарностью", - резюмировал Орлов.

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