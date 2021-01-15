Вооруженные ножом американцы отобрали еду у доставщика пиццы в Москве

Грабители признались, что на преступление их толкнул голод

Доставщик пиццы в Москве подвергся нападению двух мужчин. У курьера отобрали еду, он отделался легким шоком.

Telegram-канал Life Shot опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как один мужчина подбегает к доставщику, вырывает у него из рук пакет с пиццей и пытается скрыться. Курьер хотел догнать грабителя, однако сообщник нападавшего пригрозил ему ножом.

Оба грабителя уже арестованы. Это американцы с российским гражданством, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Во время допроса 25-летний Эдвард и 23-летний Энтони заявил, что на преступление их подтолкнул голод.

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