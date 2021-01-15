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Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

15:34
  • пятница
  • 15 января 2021

Это было сделано без дополнительных клинических исследований

В Парагвае зарегистрировали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", регистрацию проводили без дополнительных клинических исследований на территории государства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

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Поставки вакцины будут обеспечены при содействии международных партнеров РФПИ - в частности, Индии, Южной Кореи и Китая. "Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона", - отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Создан препарат на основе платформы вектора аденовируса человека. Анализ данных в рамках пострегистрационного исследования показал эффективность 91,4%, для тяжелых случаев - 100%.

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