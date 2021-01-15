Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Это было сделано без дополнительных клинических исследований

В Парагвае зарегистрировали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", регистрацию проводили без дополнительных клинических исследований на территории государства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Поставки вакцины будут обеспечены при содействии международных партнеров РФПИ - в частности, Индии, Южной Кореи и Китая. "Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона", - отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Создан препарат на основе платформы вектора аденовируса человека. Анализ данных в рамках пострегистрационного исследования показал эффективность 91,4%, для тяжелых случаев - 100%.

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