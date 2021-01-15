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Пожарные спасли 6 человек из горящей квартиры на северо-западе Москвы

15:55
  • пятница
  • 15 января 2021

Один человек пострадал

Пожарным удалось спасти шесть человек из горящей московской квартиры. Пожар охватил всю площадь жилья – 50 квадратных метров – в многоэтажном здании на северо-западе столицы.

"В 14.32 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Берзарина, дом 17, корпус 1, на площади 50 квадратных метров", - цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МЧС.

Позже поступили уточненные данные: были спасены семь человек, одному из них потребовалась помощь врачей. В МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 15.18.

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