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Собянин осмотрел заселяемую в рамках реновации новостройку в СВАО

17:20
  • пятница
  • 15 января 2021

Городские власти не снижают темпы строительства по программе реновации

Более двух тысяч жителей столичного района Южное Медведково в этом году смогут переехать в новые дома, построенные по программе реновации. Подобрать удалось сразу 11 стартовых площадок, а потому переселение проведут в максимально сжатые сроки.

14-этажный жилой дом - уже третий в районе - полностью готов. Его вместе с будущими жильцами в пятницу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. В новостройке 128 квартир - 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Две предусмотрены для маломобильных граждан. Улучшенная отделка выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Кроме того, в доме есть подземный паркинг на 50 машин.

Параллельно идёт строительство новой детской поликлиники и здания детского сада, кроме того, в планах ещё два объекта образования, передает "ТВ Центр". Как подчеркнул Сергей Собянин, несмотря на все трудности, реализация программы реновации серьёзно продвинулась.

"Первый миллион квадратных метров по программе реновации построен. Первая такая победа. Ну, и главная победа у нас - общая градостроительная документация по всей программе реновации теперь уже есть. И дальше просто выходить, строить и строить", - отметил Собянин.

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