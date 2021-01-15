В Роспотребнадзоре заявили, что пик распространения COVID-19 пройден

В регионах растет число прививочных пунктов

Благодаря улучшению эпидемической ситуации уже с понедельника к очным занятиям смогут вернуться школьники во всех регионах. Субъекты наращивают количество прививочных пунктов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ещё одна, третья по счёту отечественная вакцина от COVID, которую разработал центр имени Чумакова, в ближайшие дни будет зарегистрирована.

ГУМ на Красной площади, театр "Геликон - опера", фудмолл "Депо": это не только список популярных столичных локаций, но и места размещения выездных пунктов вакцинации. Всего их будет 6. Большая часть начнет работать с середины следующей недели, а тот, что в ГУМе, уже в это воскресенье. Сделать прививку от коронавируса также можно будет во флагманском офисе "Мои документы" в ЦАО и в некоторых крупных торговых центрах. Никакой записи, только живая очередь. Работать пункты будут с 10 утра до 9 вечера. Справка с места работы теперь не нужна.

"Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат SMS-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами - семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почти половина горожан, сделавших прививку от коронавируса, старше 60 лет. Вслед за столицей дополнительные пункты открывают и другие регионы. В Подмосковье в день могут вакцинировать около 7 тысяч человек. Курганская область ожидает поставку 36 тысяч доз препарата.

На Дальнем Востоке решили не дожидаться понедельника, и уже сегодня приступили к прививочной компании. Процедура занимает примерно 40 минут. Короткий опрос, медицинский осмотр, затем введение препарата и наблюдение за тем, как отреагирует организм. Через три недели нужно будет сделать вторую прививку. После которой человек получает устойчивый иммунитет и гарантию защиты от тяжелого течения заболевания.

Пик распространения коронавируса, вероятно, уже пройден, заявляет Роспотребнадзор. Показатели прошлого года вряд ли повторяться. Со временем COVID-19 станет сезонным заболеванием, таким же, как грипп. Уже традиционной вспышки которого осенью, кстати, не произошло. Все благодаря маскам и перчаткам, носить которые рекомендуют даже людям с иммунитетом, чтобы обезопасить окружающий. И все же самая надежная защита - прививка.

"Мы не помним, что такое корь, полиомиелит, к большому счастью. Что такое паротит (свинка), который вызывал серьезные осложнения, вплоть до бесплодия у мальчиков. Мы сегодня позволяем себе об этом не помнить. Потому что у нас все хорошо, мы прививаем детей. Три различных научных коллектива сделали три различные вакцины, и все работают и все эффективны", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Защищают вакцины от всех мутаций коронавируса, а их, по подсчетам наших ученых, уже полторы тысячи. Ставку на российские препараты делает все больше стран. "Спутник V" сегодня зарегистрировали в Парагвае. Технологию изготовления вакцины могут передать Египту, а президент Боливии заявил, что готов в числе первых сделать заветный укол. Осталось только дождаться поставки.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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