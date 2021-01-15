Пережить суровую зиму: как обитателям городских заповедников помогают в холода

Животным в зиму сложно найти корм самостоятельно

Москва готовится к новому удару стихии. По прогнозам, возобновятся снегопады, которые только накануне обрушили на столицу четверть месячной нормы осадков. Коммунальные службы всю ночь устраняли последствия. Кроме того, температура воздуха может опуститься ниже минус 20. В таких условиях зоологам приходится помогать обитателям городских заповедников пережить суровую зиму.

Специальные кормушки - по всей территории. Путь к ним уже хорошо знают лоси и кабаны. Особенно внимательно специалисты парка следят за популяцией пятнистых оленей. Чем выше сугробы - тем сложнее животным найти корм самостоятельно.

А лебединой стае обеды доставляют прямо к месту вынужденной зимовки. Птицы давно должны были улететь на юг. Теперь, когда почти все водоемы замерзли, зимовать птицам практически негде. Поэтому стая сейчас под особым присмотром орнитологов.

При этом сотрудники парка просят посетителей не гулять самостоятельно по территории Лосиного острова и не подходить близко к животным. Для знакомства с обитателями заповедника есть специальные биостанции с вольерами. Где внимание и угощение примут с удовольствием.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"