"Ковидные паспорта": плюсы, минусы и подводные камни

Разговоры о выдаче сертификатов с отметкой о прививке ведутся во многих странах

Стартующая с понедельника массовая вакцинация по всей стране и выдаваемые сертификаты вакцинированных, которые в перспективе могут стать так называемыми ковидными паспортами, поднимают важнейшую тему. Как пройдёт водораздел между теми, кто уже привит и теми, кто ещё нет. Что можно будет одним и пока нельзя другим. Ещё один аспект проблемы - будет ли наш паспорт вакцинированного признан за границей, то есть можно ли будет выезжать на отдых, например, в Европу или в Азию. Вопросы не сугубо российские - в четверг запуск паспортов вакцинации для путешественников обсуждал Чрезвычайный комитет ВОЗ.

Масштабная вакцинация – единственно верный рецепт лечения планеты от коронавируса. Представители ВОЗ напоминают: справиться с пандемией удастся лишь при условии выработки коллективного иммунитета. Привить необходимо как минимум 70% всего населения. Пока же этого не будет, мир все глубже будет погружаться в локдауны. 1248 случаев за день - в Великобритании самые высокие показатели смертности в Европе. За неделю число умерших от ковида выросло на 50%. Морги переполнены, в клиниках острая нехватка коек, бригады скорой помощи ждут приема по 10 часов, а больных переселяют в отели. В Нидерландах тотальный карантин продлили до 9 февраля. В Бельгии объявили, что послаблений не будет до весны. В Германии тоже готовятся к худшему.

"Постепенно мы возьмём ситуацию под контроль. Но пока сохраняется опасность очередной волны заболеваемости. Эта зима, вероятно, будет для нас самой трудной фазой пандемии. Нам нужно ещё несколько недель локдауна", - заявила Ангела Меркель.

А также, настаивают европейские медики, наращивать темпы вакцинации. Однако с этим, как выяснилось, в Европе проблемы. То неизвестные мошенники продают некий препарат под видом вакцины в Англии, то немецкие власти перевозят уже реальный "Пфайзер" чуть ли ни в обычных холодильниках для напитков. При том что вакцина требует особых условий транспортировки и хранения при температуре -70 градусов. Той же вакцины, что удалось довезти, не разморозив по дороге, катастрофически не хватает. СМИ прямо обвиняют в этом федеральные власти. ЕС централизованно заказал у поставщика 200 миллионов доз, которые и распределяются теперь по странам Европы, однако сделано это было слишком поздно, когда производственные мощности Pfizer – BionTech уже были заняты заказами Великобритании, США и Японии.

Картину дополняют регулярные сообщения о тяжёлых побочных эффектах или еще хуже – смертях. Литва приостановила вакцинацию "Пфайзером" после того, как у 79 врачей, сделавших прививку, выявили инфекцию. В Германии скончались как минимум 10 человек, привитых от коронавируса. В Норвегии - больше 20, ведётся расследование.

При этом пожилых людей в Европе прививают чуть ли ни насильно. На этой неделе суд Испании обязал вакцинировать 84-летнюю женщину, несмотря на возражения её семьи. В России же, где "Спутник V" признали безопасным для категории 65+, решение – делать прививку или нет – оставляют за самими гражданами. За полтора месяца прививочной кампании отечественная вакцина уже доказала свою эффективность.

"Вакцина российская, это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", - заявил президент России Владимир Путин.

Тем, кто уже сделал, как и положено, две прививки, начали выдавать так называемые паспорта вакцинированных. Получить их можно на сайте Госуслуг всего за пару дней. Главная цель таких сертификатов очевидна: обозначить тех, кто не представляет опасности, и ослабить для них ограничения. Например, привитые жители Сахалина, как уже заявил губернатор, смогут обойтись в общественных местах без масок. В будущем же такой документ должен упростить не только жизнь внутри страны, но и выезд за границу. В США уже поговаривают о том, сообщает Wall Street Journal, чтобы обязать въезжающих предоставлять тот же иммунный паспорт. Правда, вопросов пока остаётся слишком много. Скажем, как быть тем, кто в силу объективных причин не может сделать прививку - детям, беременным или людям с хроническими заболеваниями.

"Если мы вводим только один критерий состояния при международных передвижениях – это, конечно же, неправильно. Мы огромное количество людей дискредитируем. Правильно было бы иметь несколько критериев оценки состояния. Это должен быть как сертификат или ковидный паспорт, как мы его называем. Плюс, это, конечно же, необходимо для тех, у кого нет этого паспорта или этого сертификата, они также допускаются до международных полётов, но со сдачей анализов на коронавирус", - заявил член комитета Государственной Думы по охране здоровья Борис Менделевич.

Разговоры о выдаче сертификатов с отметкой о прививке ведутся не только в России. В Израиле со следующей недели начнётся выдача "зелёных" паспортов для свободного передвижения по стране. В Великобритании начали выдавать карточки с названием препарата и датой вакцинации. В Венгрии подобное электронное удостоверение можно будет закачать на телефон. В Испании тоже ввели "иммунные сертификаты", чтобы следить за распределением вакцины. Однако, как это будет работать в отношении международных передвижений, пока непонятно. А главное – будет ли действовать паспорт одной страны на территории другой. Особенно российский. Ведь "Спутник V" до сих пор не прошёл сертификацию в Европе.

"Война вакцин – это уже объективная реальность. Она есть, и она будет и не мы её начнём. Войну вакцин уже начали наши западные партнёры в тот самый момент, когда они начали говорить о том, что русская вакцина неправильная, потому что она русская. А страна-бензоколонка не может произвести никакой высокотехнологический продукт по определению. Потому что если она может, то тогда она никакая не страна-бензоколонка. А если она не страна-бензоколонка, то все западные пропагандисты, которые орали об этом последние годы, должны просто сожрать свою шляпу или что там у них на голове находится", - заявил политолог Геворг Мирзаян.

Один из таких пропагандистов - посол Великобритании в США. Карен Пирс открыто говорила в интервью "Блумбергу", что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. А значит, война вакцин продолжается. И Запад готов искать всё новые рычаги давления, а точнее, "выдавливания" нашей страны. Не то чтобы Россия "страдала" от невнимания к "Спутнику": массовая вакцинация препаратом разворачивается в Белоруссии и Аргентине, для производства нашей вакцины всё готово в Казахстане и Индии, договоренности достигнуты с Бразилией, Мексикой, Египтом и рядом других стран. Однако возможный отказ Европы признавать нашу вакцину фактически станет ковидным занавесом для туристов. И это несмотря на то, что Европа и так понесла огромные убытки из-за закрытия границ в прошлом году. Однако далеко не все на западе разделяют такую категоричность. Эксперты ВОЗ накануне заявили, что готовы содействовать сертификации российской вакцины.

Заявку на одобрение "Спутника V" в ЕС Россия подаст уже в феврале. Если вакцину признают, то европейские страны, вероятнее всего, будут вынуждены признать и российские иммунные паспорта. Однако неплохо было бы – соглашаются эксперты – всё же разработать единый сертификат для путешественников. Впрочем, пока об этом говорить рано. Сейчас у Европы другая задача: сделать так, чтобы эти сертификаты было кому выдавать.

Анна Пешехонова. "В центре событий", "ТВ Центр".

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