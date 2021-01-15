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Оскандалившийся с детскими пособиями кабмин Нидерландов уходит в отставку

16:24
  • пятница
  • 15 января 2021

Премьер Рютте готовит прошение королю

Скандал с пособиями на детей, затронувший более 9 тысяч семей, вынудил уйти в отставку правительство Нидерландов. Соответствующее прошение глава кабмина Марк Рютте направит королю Виллему-Александеру в ближайшее время, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
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Результаты расследования, проведенного парламентским комитетом, были опубликованы в середине декабря 2020 года. Выяснилось, что как минимум 9 тысяч семей были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Граждан обязали вернуть полученные выплаты в государственную казну.

Комиссия обвинила министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды в том, что они не помогли семьям, оказавшимся в крайне тяжелом финансовом положении. Это происходило в самый разгар пандемии коронавируса и введенных из-за этого жестких ограничений. Следователи считают, что на самом деле пострадавших от ошибки чиновников семей намного больше 9 тысяч.

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