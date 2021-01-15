"Гонения на пол страны": как США превращаются в "банановую республику"

О политическом преследовании в Америке теперь не стесняются говорить открыто

В Штатах больше всего потрясает, как лютуют победившие. Какая там свобода слова - даже думать надо теперь так, как предписано. Собственное мнение, если оно отлично от мнения партии, которая в Штатах теперь фактически единственная, запрещено. Блестящий пример - история с несколькими пассажирами авиакомпании Delta Air Lines, летевшими из Вашингтона в Миннеаполис. Их сняли с рейса - как утверждают свидетели, из-за разговоров между собой в поддержку Трампа. То есть они не дебоширили, не пытались угнать самолет, не митинговали, они просто говорили между собой, частная беседа. По всей стране идёт охота на тех, кто участвовал в акциях поддержки Трампа. Фактически все 75 миллионов, проголосовавших за уже бывшего президента-республиканца, сейчас под угрозой настоящий люстрации. Их могут просто вычеркнуть из жизни, закрыть им соцсети, уволить с работы, запретить учиться. А уж с самим Трампом - так вообще беда. Его предали те, на чью поддержку он рассчитывал. Ему просто запретили говорить. Да, Трамп, конечно, сам во многом виноват - нужно уметь просчитывать не только свои шаги, но и шаги врагов, и уж точно не стоит использовать как главную трибуну социальную сеть, принадлежащую противнику.

Америка – это банановая республика – теперь именно так свою страну называет Джордж Буш-младший. И от всего происходящего в США 43-го президента уже даже тошнит.

"С недоверием и тревогой наблюдаем за беспределом, разворачивающимся в главном центре управления нашей страной. Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах", - сказал он.

Как же неприятно американским политическим тяжеловесам осознавать, что их самая великая страна в мире вдруг оказалась в одном ряду с Украиной, Грузией, Арменией, Венесуэлой, Белоруссией и многими другими странами, в которых уже провели или только готовили цветные революции. А ведь, по идее, Америка должна была воспользоваться шансом и на собственном примере показать, как надо обращаться с теми, кто решил устроить в стране переворот. Но почему-то протестующих не стали угощать печеньками, с ними даже не вели переговоры, а поступили так, как это принято в Америке – стали стрелять на поражение.

"Важно подчеркнуть, что эти погромщики не были вооружены – они не брали заложников, они просто хотели пошуметь, покричать, потому что украли выборы. Понятно, что народ возмущается, но это и есть демократия", - говорит политический аналитик Джон Вароли.

Но как раз в этом вся суть американской демократии. Если бы нечто подобное случилась в любой другой стране мира, то Вашингтон немедленно ввёл бы жесточайшие санкции и устроил международный скандал. А так как убийство произошло в стенах Капитолия, избранный президент Джо Байден назвал участников штурма внутренними террористами и всех объявили в розыск. Кого не убили не месте, найдут и будут судить. ФБР даже обратилось за помощью к американцам. Написать донос можно анонимно прямо на сайте Федерального бюро расследований. И добровольцы уже нашлись. За первые дни подано 40 тысяч доносов, хотя спецслужбы разыскивают только двести человек. Так что, похоже, американцы просто решили воспользоваться ситуацией и сводят счета с теми, с кем считают нужным. Например, 18-летняя Хелена Дьюк опубликовала в интернете имена своих родственников. Она узнала их среди участников протеста и решила сдать в отместку за то, что они не одобряли её участия в движение "Жизни чернокожих имеют значение".

Кстати, родственников Хелена отдала в руки ФБР на своей странице в Твиттере. Как теперь все знают, самой демократичной социальной сети. Той самой, которая вместе со всеми остальными соцсетями заблокировала аккаунты действующего президента США. Дональд Трамп – без суда и следствия, это уже считается в Вашингтоне нормой - объявлен преступником, подстрекателем и выкинут из медиапространства. А сеть Парлер за то, что она отказалась блокировать Трампа, "Гугл" удалил из своих приложений. То есть теперь этой платформой вообще никто не может воспользоваться. И Трампа запретили не только в интернете, его выступления отказываются транслировать даже телеканалы. И это при том, что американская конституция запрещает посягать на свободу слова.

"То есть первая поправка находится под угрозой, если не полного уничтожения, то близко к этому. И когда столб такой пошатнулся – это тревожный сигнал", - отметил политолог-американист Эдуард Лозанский.

"Речь идёт об усилении цензуры в момент паники среди истеблишмента. Который хочет выключить Дональда Трампа от участия в политических процессах, более того, не только Дональда Трампа, но и его соратников и членов его семьи. По сути, мы наблюдаем акт очень жёсткого цензурирования, зачистки информационного поля", - говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Президент Турции Реджеп Эрдоган такую зачистку назвал "цифровым фашизмом", блокировку аккаунтов Трампа осудили и канцлер Германии Ангела Меркель, и французское правительство. А польское правительство с перепугу даже объявило о подготовке закона, который сделает невозможными подобные действия соцсетей в Польше. Только в Варшаве, наверное, забыли, что штаб-квартиры всех соцсетей базируются в Америке, и уж если их руководители плевать хотели на президента своей страны, то законы Польши они в принципе даже читать не будут. Если захотят – лишат слова кого угодно.

"Концлагерь – это может быть громко, но свободы слова точно нет в США. Если я буду говорить и писать то, что я думаю – точно будут какие-то последствия. Тебя исключат с работы, или тебя уничтожат социально", - рассуждает политический аналитик Джон Вароли.

Причём, о политическом преследовании в Америке не стесняются говорить открыто. Например, главный редактор журнал Forbes Рэндалл Лейн призвал не брать на работу бывших сотрудников администрации Трампа. В общем, чёрный список уже завели, и преследования вряд ли остановят, а все потому, что Демократическая партия это одобряет, видимо, политические гонения – это тоже часть демократии по-американски. Кстати, Трамп, хотя и не нуждается в рабочем месте, потому что сам всю жизнь был работодателем, но и его финансовому благополучию тоже гарантируют плохой конец. Банки отказываются сотрудничать с Трампом, а Deutsche Bank даже намерен простить 45-му президенту Америки долг – а это 300 миллионов долларов – лишь бы побыстрее разорвать контракт. Дальше - больше, мэр Нью-Йорка практически поклялся, что разорит всех Трампов.

В демократических, ну или цивилизованных странах, обычно суд решает, является человек преступником или нет. В Америке, кажется, теперь в принципе предпочитают обходиться без судов. А ведь в Вашингтоне раньше утверждали, что закон превыше всего. Видимо, прошли те времена, наступили другие – тёмные.

"Маккартизм – это был детский сад, сейчас это гораздо хуже, потому что масштаб. Это гонения на пол страны. Как минимум 75 миллионов взрослых людей, которые поддерживают Трампа. И очень важно говорить, что это гонение идёт четыре года", - рассуждает Джон Вароли.

В интернете даже появилась запись рассуждений юриста американской службы телевизионного вещания, он якобы в шутку делился планами по созданию концлагерей для детей республиканцев.

Шутка отвратительная. Такая же отвратительная, как и попытка телекомпании CNN договориться с кабельными сетями об отключении телеканала Fox News. Но всё это и многое другое не мешает Госдепу давать ценные советы российским журналистам. Не обошлось без рекомендаций даже на этой неделе.

"Мы призываем Россию уважать права своих граждан и соблюдать свои международные обязательства и обязательства ОБСЕ в отношение свободы выражения мнений", - сказала официальный представитель Госдепа США Андреа Калан.

Всё же Америка, безусловно, удивительная страна. И вероятно, самые главные сюрпризы ещё впереди.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"