"Полет бессознательного": самые скандальные заявления нового главы МИД Украины

Для дипломата такой тон неприемлем, говорят эксперты

Президент Украины Зеленский на неделе доказал, что не утратил свой главный талант вызывать улыбку. Правда, грустную. Началось с того, что он зачем-то встрял в заочное общение Роскосмоса и Илона Маска по поводу дня рождения великого нашего Сергея Королева. Маск в комментарии под твитом Роскосмоса написал, причем по-русски, что Королев был великолепен. Зеленский не удержался и немедленно заявил, что Королев на самом деле великий украинский ученый. И тут же пригласил "давнего поклонника Королева Илона Маска на Украину". Единственные, кто понял Зеленского - это политтехнологи: визит мировой знаменитости, конечно, помог бы Владимиру Александровичу замедлить нынешний неуправляемый спуск с политической орбиты. Но вот остальных украинский президент заставил максимум пожать плечами, включая и родственников Королева. Которые напомнили - великий ученый был, прежде всего, советским ученым то есть в принципе не мог иметь ничего общего с нынешней Украиной, которая радостно декоммунизировала, то есть уничтожила практически все наследие СССР, включая ракетостроение и науку мирового некогда уровня. На такой Украине в принципе не мог бы появиться кто-либо даже отдаленно похожий на Сергея Королева, Архипа Люльку или Виктора Глушкова. Зато появляются, причем, что называется, пачками, весьма занятные персонажи, в том числе на самых высших постах. В последнее время особенно заметен Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины - потомственный дипломат. И казалось бы, должен обладать врожденным чувством такта и способностью понимать что, как и где нужно говорить. Однако Кулеба, едва став главой внешнеполитического ведомства, начал выдавать перлы в стиле современных украинских историков.

"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. Это сделали мы. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", - заявил украинский министр.

Заявление наверняка очень понравилось националистам, но очень озадачило киевских политологов, знающих историю. "Полет бессознательного. Понос какой-то буквенный, даже не словесный. Скажите пожалуйста, вот этим Кулеба помогает Зеленскому в нашем общем стремлении прийти к миру или не помогает?" – говорит руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак.

Но сам министр иностранных дел, похоже, этим вопросом не задается. Тем более, что и такой задачи - прийти к миру - нет. Кулеба постоянно напоминает украинцам, что восточный сосед - враг номер один. И очень сокрушается, что многие из его соотечественников Россию таковой не считают.

"Россия – это большая травма украинского сознания. Так сложилось. Часть общества до сих пор болезненно воспринимает переход России в статус агрессора, часть ищет этому оправдание. Так сложилась история. Я абсолютно уверен, что мы разорвали пуповину связи с Русским миром. Есть ещё куча ниточек, которые нас держат, но пуповина перерезана была в 2014 году. Если бы не было 2014 года, мы бы никогда её не перерезали, на это тоже нужно смотреть объективно", - говорит Кулеба.

Реальными делами Кулеба тоже занимается. К примеру, создаёт "Крымскую платформу" - международный саммит, на котором будут обсуждать возвращение полуострова под юрисдикцию Украины. Ведущую роль министр предлагает отдать почему-то Польше. При этом дипломат открыто говорит, что намерен создать максимальное количество проблем для крымчан. Строительство опреснительного завода он намерен блокировать. А воду, которой сейчас так не хватает Крыму, предлагает добывать из камня.

"Мягко говоря, для дипломата это не просто неприемлемо, это провал. Это дипломат. Это человек, который должен каждый предлог, каждую букву своих речей взвешивать на весах и три раза обдумывать", - говорит журналист Юрий Молчанов.

Но это не про украинских политиков. И ни война, ни пандемия риторику не меняют. Вакцину "Спутник V", которую Россия предложила Украине, Кулеба назвал гибридным оружием. И он будет выступать против ввоза препарата в страну, даже несмотря на его эффективность.

Противодействие мнимой российской агрессии - главный приоритет украинской внешней политики, заявляет Кулеба. Мечтает о вступлении в НАТО, хотя Незалежную там, откровенно, никто не ждет. Отчаянно пытается понравиться Западу. После посещения осенью бункера Черчилля в Лондоне поделился впечатлениями, которые многие посчитали странными.

"У меня было одно искушение. Там на столе возле кресла Черчилля до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности, благодаря таким друзьям, как британцы", - сказал Кулеба.

Но отношения даже с ближайшими западными Украине соседями наладить не удается. "Вы посмотрите, с кем мы только не поссорились. С венграми проблемы. С поляками напряженные отношения. С Россией - постоянные конфликтные отношения. Это, в первую очередь, потому, что подобные дипломаты и наши чиновники допускают абсолютно никому не нужные трактовки. Вот, он прозвучал, а это накладывает отпечаток на отношения между нашими странами. Ну, кто с ним сядет после этого вести переговоры?" – задается вопросом лидер политической партии "Наши" Евгений Мураев.

Впрочем, судя по всему, никакие переговоры Украине и не нужны. Все встречи в нормандском формате, мягко говоря, "забалтываются". Киев откровенно заявляет, что Минские соглашения выполнять не собирается. А, значит, и заявлять в такой ситуации он может что угодно.

"Сколько уже было министров иностранных дел в нынешней, постмайданной Украине? Все они чего-то говорили. И где они теперь? И какая ценность их слов? Понимаете, когда что-то говорил Сергей Викторович Лавров, мы с вами можем это анализировать и просчитывать дальнейшие последствия и пути реализации. А когда об этом говорит банка консервированной кукурузы - мне, например, без разницы, абсолютно. Украина живет по принципу: а так тоже можно", - рассуждает политолог Армен Гаспарян.

Можно. Страна уже 30 лет живет по принципу: главное - чтобы не как у москалей. И заодно создать максимальные проблемы восточному соседу. Все остальные профессиональные качества при назначении на государственные посты не имеют значения. Но важно другое - такие люди при определенных обстоятельствах готовы отдать любые приказы, в том числе и преступные. И с этим надо считаться.

Александр Огородников, "В центре событий", "ТВ Центр".

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