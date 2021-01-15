"Не всем хватит места на празднике жизни": что ждет западную цивилизацию

Стресс-тест на взаимодействие в условиях панедмии выдержали на все страны

2021 сезон, похоже, станет не менее зрелищным, чем завершившийся 2020. Даже первые две недели нового года - ударные. Начиная с погромов в Капитолии и гибели индонезийского лайнера и заканчивая феерическим снегопадом в Испании. Причем, мы в очередной раз убедились, что любой Мадрид под снегом – это банальный наш провинциальный городок зимой. Но самое главное - нас явно еще ждет. И вот тут открывается широчайший простор для конспирологов всех мастей. Которые сходятся только в одном - западная христианская цивилизация умирает. А вот дальше варианты на любой вкус. Самые популярные сегодня - теории Потопа и Ковчега.

"Шло 46-е декабря 2020 года или те, кто расшифровывал календарь Майя просто перепутали цифры местами. Мол, конец света, древние шаманы предрекали не в 2012, а в 2021!" - рунет явно не скучает. Эксперты и блогеры все новогодние каникулы "шерстили" катрены Нострадамуса, дневники племянницы Ванги, Википедию и другие источники, чтобы понять, что же всех нас ждет в ближайшем будущем. Из общего массива кочующих из года в год предсказаний теория Потопа явно выбивается.

Никакой мистики, исключительно логические операции – шаги от обратного. Итоги произошедшего в западном мире в минувшие десятилетия только сейчас сопоставили с возможными причинами, и многое прояснилось.

Час "Х" все ближе. Из-за критического повышения уровня воды затопленными окажутся обе Америки, Африка и Австралия. На нашем континенте под воду уйдет добрая часть Западной Европы в том числе - Лондон, Амстердам и Хельсинки. Судя по глобальным политическим и куда нагляднее - экономическим процессам, есть в мире те, кто к такому сценарию развития событий уже готовится:

"Не важно, кто изобрёл Теорию Потопа. Возможно, мировые элиты передавали это Библейское знание из поколения в поколение. Возможно, на его основе британские учёные после Второй мировой с помощью первых компьютеров стали обсчитывать всевозможные геофизические процессы. Не важно даже, верна ли Теория Потопа. Важно, что мировые элиты ею руководствуются".

"С моей точки зрения, глобальный заговор можно немного переиначить – стратегия", - говорит профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Главным образом стратегия спасения капиталов. Территорию предполагаемого затопления условно называют "Зоной упадка". Государственные долги там растут. Глобалисты призывают к деиндустриализации целых регионов и стран. Запад повсеместно отказывается от использования дешевой и при правильном обращении еще и самой безопасной атомной энергии, но отказывается только в определённых регионах. Да и зачем что-то строить и развивать, если "после нас хоть потоп". В эту же цепочку укладываются и на первый взгляд весьма странные политические решения западных лидеров. Наивно объяснять простой недальновидностью тот же миграционный кризис в Европе, или активную поддержку государствами сексуальных и других меньшинств, которые теперь разрушают вековые устои и диктуют свою волю большинству.

"Когда ты ставишь на меньшинства, а меньшинства самые крикливые в этом мире, и здесь мы с вами получаем что - этнические, сексуальные, расовые и прочие (конфликты – прим. ред.). Это получает поддержку глобального капитала", - отметил Александр Домрин.

А он тем временем предусмотрительно, вкладывает деньги в ту часть света, которую потоп не затронет. Бурному росту Азиатской экономики, конечно, способствовала дешевая рабочая сила, но без иностранных инвестиций чуда бы не случилось. Вряд ли гордые страны Восточной Европы вот так запросто, самостоятельно отказываются принимать у себя мигрантов и законодательно закреплять ценности нового дивного мира, вроде легализации однополых браков. Брюссель, конечно, "топает ножкой" и грозит финансовыми ограничениями, но Праге, Варшаве, Будапешту, Братиславе и другим соседним столицам удивительно удается "гнуть свою линию", не исключено, что при поддержке кого-то очень влиятельного.

"Это очень узкий слой, обычно знакомых друг другу людей, которые апеллируют огромными суммами, живут в определённом мере, я имею в виду быт. Быт очень богатых людей отличается от быта всех остальных. В мире пять крупнейших инвестиционных института, из которых четыре американских, один швейцарский. Это и есть мировая элита, люди, сконцентрировавшие в своих руках 90% мировых богатств", - говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

В пандемию мир прошел проверку на взаимодействие в условиях кризиса. Этот стресс-тест выдержали далеко не все страны.

"Система управляемого хаоса - это способ уничтожить институты, которые будут мешать всевластию финансового капитала. Если экономика состоит из одних финансов, все остальные вам реально не нужны. Они не потому не нужны, что они людоеды, а потому что реально не нужны. Как говорил один русский политик, для нашей экономики у нас избыточное население. Вот для финансовой экономики в мире избыточное население. Они лишние на этом празднике жизни", - рассуждает Дмитрий Журавлёв.

А значит в незатопленной части планеты этим людям просто не найдется места. Критики теории Потопа, впрочем, призывают не нагнетать панику. Мол, количество воды за всю историю существования Земли неизменно. Впрочем, то, что человечество уже переживало подобный катаклизм, о котором написано во многих древних текстах, сейчас уже научно доказанный факт. Именно потопом объяснимы толстый слой ила и окаменевшие останки морских животных, найденные высоко в горах. Не говоря уже о том, что такие слои встречаются повсеместно в низинах. О причинах катастрофы научные дискуссии ведутся до сих пор, как и о том, что может спровоцировать новый великий потоп. И это далеко не только астероид или мощное землетрясение.

"По крайней мере в двух местах - под частью континента Евразия и под Северной Америкой располагаются огромные резервуары воды. Ее там скопилось не меньше, чем в Северном ледовитом океане. Так не она ли временами выходит на поверхность? Как в прошлый раз, когда случился Всемирный потоп, описание которого имеется в Библии", - пишут СМИ.

России в силу географического расположения он не угрожает. В отличие от западных элит, которые в новом мире хотели бы видеть нашу страну исключительно как свою территорию. Быть здесь не беженцами, которых любезно приютили после глобальной катастрофы, а хозяевами. Попытки захвата территории в прошлом успехом не увенчались. Теперь расчет на дестабилизацию ситуацию изнутри.

"Мы не только "лишние", мы еще себе позволяем иметь собственную позицию. Чем не только раздражаем финансовый капитал, но и создаем у него страх. Потому что финансовый капитал править может только тотально. Ему нужен весь мир", - говорит Дмитрий Журавлёв.

Мир, который в силу происходящих событий и без всякого потопа уже точно не будет прежним. Отсюда вытекает вторая теория – "Ковчега", роль которого теперь уже и многие западные эксперты отводят России. В эпоху насаждаемого извращённого либерализма наша страна с ее традиционными ценностями, кстати закрепленными в Конституции, многонациональным и многоконфессиональным народом, который веками бок о бок живет в мире и добрососедстве, может стать спасительным местом для всей христианской цивилизации! Пока же на нашей планете есть только один официальный ковчег. Так называют семенное хранилище, построенное на Шпицбергене, где в условиях вечной мерзлоты, глубоко под землей, хранятся образцы всех основных сельскохозяйственных культур. Возвели его, кстати, с привлечением средств крупнейших мировых компаний, которые, очевидно, уже готовятся к грядущим переменам.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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