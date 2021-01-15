Депутат Мосгордумы Бускин: вторичный оборот новогодних елок стал хорошей столичной традицией

Сдача хвойных деревьев на переработку стала массовым явлением

В столице за несколько лет создан и успешно работает отдельный канал сбора новогодних елок. Об этом заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Так, по его словам, в прошлом году горожане собрали более 50 тысяч деревьев, из них выработано 200 кубометров ценного материала.

"С каждым годом все больше москвичей считают для себя неприемлемым просто выбрасывать елку в общий мусорный контейнер: система сортировки отходов не позволяет в этом случае переработать ценную древесину, и отработавшие свое деревья отправляются на мусорные полигоны", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Игорь Бускин рассказал, что на переработку принимаются только елки без украшений. "Елочный круговорот" сделал живые новогодние деревья цикличным товаром - это означает, что они безотходно перерабатываются и не наносят вреда природе", - добавил депутат.

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