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Телемедицинский центр в Москве принял 300 тысяч пациентов с коронавирусом

16:52
  • пятница
  • 15 января 2021

Миллион пациентов получили консультации

Телемедицинский центр в Москве за время пандемии помого вылечится от коронавируса почти 300 тысячам пациентов. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, консультации получили миллион жителей города.
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Ракова напомнила, что с началом пандемии столица столкнулась с определенными трудностями. Медицинские ресурсы были ограничены, действовали санитарно-эпидемиологические ограничения, оставшиеся на домашнем лечении граждане испытывали психологическое напраяжение. И в этих непростых условиях телемедицинский центр сыграл важную роль.

"Телемедицинский центр, который мы организовали, за три недели позволил нам вести в таком режиме 300 тысяч человек, уже на сегодняшний день провести миллион консультаций", рассказала заммэра, выступая на Гайдаровском форуме.

В московском телемедицинском центре работают 200 квалифицированных врачей. Отмечается, что в случае необходимости это позволяет проводить ежедневно до 6 тысяч консультаций пациентов, которые проходят лечение от коронавируса на дому.

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