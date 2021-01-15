Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Почти 20% летальных исходов приходится на США

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире превысило 2 миллиона. Заболели COVID-19 за время с начала пандемии более 93,2 миллиона человек.

Подсчеты на основании официальных данных властей и выводов экспертов приводит агентство ТАСС. По его данным, на 15 января в мире зафиксировано 2 006 266 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это 2,1% от общего числа заразившихся, тогда как четыре месяца назад этот показатель был на уровне 3%.

На Соединенные Штаты приходится около 20% всех умерших в мире. В США на сегодняшний день зарегистрировано более 388 тысяч летальных исходов среди пациентов с COVID-19, а общее количество заболевших превысило 23,3 миллиона. В Бразилии умерли более 207 тысяч человек, в Индии - 151,9 тысячи.

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