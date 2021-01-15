Клиника "Хадасса Москва" прекратила переговоры о поставке вакцины с фирмой Pfizer

Пациентам предложат прививку "Спутником V"

Переговоры о поставке вакцины от коронавируса компанией Pfizer филиалу израильского госпиталя Hadassah Medical Moscow - резиденту Международного медицинского кластера "Сколково" – прекращены. В пресс-службе клиники отметили, что руководство решило предложить свои пациентам российский препарат.

"Клиника "Хадасса Москва"… остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против ковида и планирует предложить своим пациентам российскую - "Спутник V". Вакцинацию Pfizer тут не проводили, и в настоящее время не проводят", - сообщили в пресс-службе.

В израильской клинике подчеркнули: по мнению многих экспертов и врачей, российская вакцина безопасна, а информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах. Так что в ближайшее время "Хадасса Москва" начнет прививать своих пациентов вакциной "Спутник V", основанной на платформе аденовирусного вектора, передает "Интерфакс".

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