МИД: Россия приложила максимум усилий для спасения Договора по открытому небу

Однако Европе важнее ориентация на США
Россия сделала все возможное, чтобы спасти Договор по открытому небу. К сожалению, для европейских участников ДОН ориентация на Соединенные Штаты оказалась важнее сохранения договоренностей, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Захарова напомнила: Вашингтон требует, чтобы европейские страны взяли на себя обязательство делиться с ним данными наблюдений за российской территорией.
Договор по открытому небу действует с 2002 года, его участниками были 34 государства. Странам было позволено собирать информацию о вооруженных силах друг друга. Соединенные Штаты вышли из договора, завершив процедуру 22 ноября: президент США Дональд Трамп объяснил этот шаг нарушениями соглашения со стороны России. Москва подобные обвинения отвергает.
15 января МИД России объявил о начале внутри процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как указано в сообщении внешнеполитического ведомства - "в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"