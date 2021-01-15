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МИД: Россия приложила максимум усилий для спасения Договора по открытому небу

18:24
  • пятница
  • 15 января 2021

Однако Европе важнее ориентация на США

Россия сделала все возможное, чтобы спасти Договор по открытому небу. К сожалению, для европейских участников ДОН ориентация на Соединенные Штаты оказалась важнее сохранения договоренностей, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Россия выходит из Договора по открытому небу

Захарова напомнила: Вашингтон требует, чтобы европейские страны взяли на себя обязательство делиться с ним данными наблюдений за российской территорией.

Договор по открытому небу действует с 2002 года, его участниками были 34 государства. Странам было позволено собирать информацию о вооруженных силах друг друга. Соединенные Штаты вышли из договора, завершив процедуру 22 ноября: президент США Дональд Трамп объяснил этот шаг нарушениями соглашения со стороны России. Москва подобные обвинения отвергает.

15 января МИД России объявил о начале внутри процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как указано в сообщении внешнеполитического ведомства - "в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях".

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