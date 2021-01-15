Минпросвещения не нашло оснований для досрочного завершения учебного года

Сроки проведения ЕГЭ также переносить не будут

Сроки проведения Единого государственного экзамена могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако пока переносить ЕГЭ не планируется, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

Как сообщалось ранее, основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля. Досрочная сдача из-за коронавируса отменена.

"Решения приняты, они озвучены. Пока в те сроки, которые определены. Все мы понимаем, что, конечно, непосредственно перед самой государственной итоговой аттестацией все будет скорректировано, исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Басюк журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Что же касается сроков завершения учебного года, то, по словам замминистра, такое решение принимают сами школы. В Минпросвещения на сегодняшний день особых причин для досрочного завершения учебного процесса не видят, передает ТАСС.

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