Голикова заявила о контролируемой ситуации с коронавирусом в России

Вице-премьер отметила заслугу вирусологов и эпидемиологов

Россия почти год борется с пандемией коронавируса. Сейчас ситуацию удается держать под контролем, заявила Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Вице-премьер отметила, что большая заслуга в этом именно профильных специалистов.

"Всем нам вместе удается держать ситуацию под контролем. Это связано еще и с тем, что научный задел, который есть у наших институтов, позволяет нам своевременно и качественно принимать решения по управлению той инфекцией, с которой мы фактически столкнулись", - сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула: главное, что все необходимые меры предпринимались с самых первых дней пандемии. Голикова поблагодарила собравшихся и коллективы научных учреждений за проделанную ими большую работу. По ее словам, наработки российских медиков в сфере борьбы с COVID-19 сейчас используются более чем в 50 странах мира.

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