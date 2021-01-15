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Попова оценила планы привить за год 60% населения России

19:51
  • пятница
  • 15 января 2021

Глава Роспотребнадзора считает это большим достижением

В России за год привики от коронавируса могут получить 60% населения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это серьезным достижением.
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"Сегодня звучало несколько цифр... то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения... это очень серьезное достижение", - сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Попова напомнила, что вакцинация должна быть массовой. В то же время, процесс должен быть организован таким образом, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидемиологического сезона - к осени, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

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