Попова оценила планы привить за год 60% населения России

Глава Роспотребнадзора считает это большим достижением

В России за год привики от коронавируса могут получить 60% населения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это серьезным достижением.

"Сегодня звучало несколько цифр... то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения... это очень серьезное достижение", - сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Попова напомнила, что вакцинация должна быть массовой. В то же время, процесс должен быть организован таким образом, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидемиологического сезона - к осени, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"