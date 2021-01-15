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Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Рыбинске

20:15
  • пятница
  • 15 января 2021

Сгорела квартира в девятиэтажном доме

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Рыбинске Ярославской области. Среди них – один ребенок. Последние данные о жертвах трагедии сообщили в экстренных службах.
Пожарные спасли 6 человек из горящей квартиры на северо-западе Москвы

"По уточненным данным, погибли трое взрослых и ребенок", - приводит агентство ТАСС слова источника в ведомстве.

Ранее появились сведения о возгорании в трехкомнатной квартире на последнем этаже девятиэтажного дома в Рыбинске. Сообщалось о гибели четырех человек. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, площадь пожара составила 6 квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано, на месте происшествия работают следователи.

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