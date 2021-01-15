Украинский "слуга народа" встретил Новый год в самом дорогом отеле Дубая

Ночь в номере гостиницы обходится примерно в 1000 долларов

Весело встретил Новый год депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Николай Тищенко. Каникулы он провел с семьей в одном из самых дорогих отелей Объединенных Арабских эмиратов - Rixos The Palm Dubai.

Как сообщает украинское издание Obozrevatel, одна ночь в этой гостинице обходится постояльцам как минимум 980 долларов с человека. А Тищенко был не один. Папарацци запечатлели его на футбольной площадке комплекса, играющим с сыном. Сам народный избранник на информацию издания пока не отреагировал.

Тищенко – не единственный украинский политик, решивший отогреться на каникулах после украинских холодов. Бывший президент Незалежной, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отдохнул с женой в Эквадоре. Политик арендовал яхту стоимостью 350 тысяч долларов в месяц. По данным издания, между собой супруги Порошенко общались исключительно на русском языке.

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