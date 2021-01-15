ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский "слуга народа" встретил Новый год в самом дорогом отеле Дубая

21:06
  • пятница
  • 15 января 2021

Ночь в номере гостиницы обходится примерно в 1000 долларов

Весело встретил Новый год депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Николай Тищенко. Каникулы он провел с семьей в одном из самых дорогих отелей Объединенных Арабских эмиратов - Rixos The Palm Dubai.
Депутат Рады пригрозил Зеленскому импичментом

Как сообщает украинское издание Obozrevatel, одна ночь в этой гостинице обходится постояльцам как минимум 980 долларов с человека. А Тищенко был не один. Папарацци запечатлели его на футбольной площадке комплекса, играющим с сыном. Сам народный избранник на информацию издания пока не отреагировал.

Тищенко – не единственный украинский политик, решивший отогреться на каникулах после украинских холодов. Бывший президент Незалежной, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отдохнул с женой в Эквадоре. Политик арендовал яхту стоимостью 350 тысяч долларов в месяц. По данным издания, между собой супруги Порошенко общались исключительно на русском языке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дубай
Дубай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.