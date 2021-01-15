Установлен срок сохранности иммунитета у переболевших COVID-19

Он постепенно снижается

Специалисты Роспотребнадзора установили, сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом. Сопротивляемость организма инфекции держится в течение трех-пяти месяцев. Однако в определенный момент она начинает снижаться, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии ведомства Василий Акимкин.

"После болезни иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета", - заявил Акимкин на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Вице-премьер Татьяна Голикова на этом же совещании заявила ранее, что России удается контролировать ситуацию с коронавирусом. Более того, разработки российских ученых по борьбе с COVID-19 используют в 50 странах мира.

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