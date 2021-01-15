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Трамп решил скрыться из Вашингтона до инаугурации Байдена

21:58
  • пятница
  • 15 января 2021

Предполагают, что действующий президент США отправится во Флориду

Американские СМИ раскрыли планы действующего президента США на ближайшие дни. По данным Associated Press, Дональд Трамп намерен покинуть Вашингтон в день инаугурации избранного главы Белого дома Джозефа Байдена – рано утром 20 января, еще до начала торжественной церемонии.
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Ранее Трамп публично заявил о своем нежелании присутствовать на церемонии инаугурации. Его оппонент к такому решению отнесся с пониманием и отметил, что все пройдет безопасно, никаких проблем возникнуть не должно.

По некоторым данным, Дональд Трамп собирается отправиться в свою резиденцию во Флориде – Мар-а-Лаго. С собой экс-президент намерен прихватить нескольких сотрудников Белого дома, которых он привык видеть в своей команде. Владельцы соседних с резиденцией Трампа флоридских поместий на сообщения СМИ отреагировали негативно – они не желают переезда политика.

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