Трамп решил скрыться из Вашингтона до инаугурации Байдена

Предполагают, что действующий президент США отправится во Флориду

Американские СМИ раскрыли планы действующего президента США на ближайшие дни. По данным Associated Press, Дональд Трамп намерен покинуть Вашингтон в день инаугурации избранного главы Белого дома Джозефа Байдена – рано утром 20 января, еще до начала торжественной церемонии.

Ранее Трамп публично заявил о своем нежелании присутствовать на церемонии инаугурации. Его оппонент к такому решению отнесся с пониманием и отметил, что все пройдет безопасно, никаких проблем возникнуть не должно.

По некоторым данным, Дональд Трамп собирается отправиться в свою резиденцию во Флориде – Мар-а-Лаго. С собой экс-президент намерен прихватить нескольких сотрудников Белого дома, которых он привык видеть в своей команде. Владельцы соседних с резиденцией Трампа флоридских поместий на сообщения СМИ отреагировали негативно – они не желают переезда политика.

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