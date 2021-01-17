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В России за сутки выявлено 23586 больных коронавирусом

11:08
  • воскресенье
  • 17 января 2021

С 18 января стартует массовая вакцинация

За сутки в России зафиксировано 23 586 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 568 209 человек с COVID-19, умерло 65 566 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 4 012 больных, всего в столице 891 648 инфицированных, скончались 12 468 пациентов. 
В России всё готово к массовой вакцинации от коронавируса

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

С 18 января в России начинается массовая вакцинация от коронавируса. Необходимые партии вакцины доставляются в регионы. Также две тысячи доз "Спутника V" отправили в Нагорный Карабах, там военные медики приступили к вакцинированию российских миротворцев. Всего в армии добровольную вакцинацию от коронавируса прошли более 100 тысяч человек. По решению министра обороны Сергея Шойгу, привиться теперь могут и члены семей военнослужащих.

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