Московские врачи вылечили ещё 4612 больных COVID-19

Число заражённых сокращается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 612 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 739 340.

С 19 января в Москве расширен список категорий граждан, которые могут сделать себе бесплатную прививку от коронавируса. В него добавлены индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Пункты вакцинации в Москве работают ежедневно, без выходных.

По данным на 17 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 568 209 пациентам, умерли с начала пандемии 65 566 человек. В Москве больных зарегистрировано 891 648, в мире более 94 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более двух миллионов человек.

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